Velzeboer en Schulting probleemloos naar halve finale 1000 meter

Xandra Velzeboer en Suzanne Schulting hebben bij de wereldkampioenschappen shorttrack in Rotterdam geen fout gemaakt in de kwartfinales van de 1000 meter. De twee Nederlandse rijdsters waren ingedeeld in dezelfde rit en eindigden als eerste en tweede.

De kwartfinale werd onderbroken na een ernstige valpartij van de Zuid-Koreaanse Jiwon Park en Michelle Velzeboer. Park werd met een brancard van het ijs gedragen. Velzeboer mocht bij de herstart ook niet meer meedoen, omdat ze een ‘penalty’ kreeg. De Canadese Danae Blais was daardoor de enig overgebleven concurrent voor Xandra Velzeboer en Schulting, maar zij kon het tempo niet volgen.

De halve finales en finale van de 1000 meter zijn later op zondag. Velzeboer won zaterdag de zilveren medaille op de 500 meter. Schulting liep op de 500 en 1500 meter de finale mis.