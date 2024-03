Primeur golfer Scheffler met tweede zege op rij op ‘The Players’

De Amerikaan Scottie Scheffler heeft als eerste golfer in de 50-jarige historie het Players Championship twee keer op rij gewonnen. De 27-jarige nummer 1 van de wereld kwam op de TPC Sawgrass in Ponte Vedra Beach in Florida tot 268 slagen, 20 onder het baangemiddelde. Hij bleef daarmee landgenoten Brian Harman, Wyndham Clark en Xander Schauffele één slag voor.

Het was bovendien de tweede titel op rij voor Scheffler die een week eerder de Arnold Palmer Invitational in Orlando in Florida had gewonnen. Dat leverde hem een winstbonus op van 4 miljoen dollar (3,65 miljoen euro). Voor de zege op het Players Championship mag hij 4,5 miljoen dollar (4,13 miljoen euro) bijschrijven.

Scheffler begon nog wel moeizaam op ‘The Players’. De Amerikaan had last van zijn nek en kende een tweede ronde van 69 slagen. Met een slotronde van 64 slagen met een eagle en zes birdies maakte hij alle achterstand echter goed. Schauffele ging als leider de slotdag in, maar kwam slechts tot een ronde van 70 slagen. Zowel Schauffele, Harman en Clark hadden een play-off af kunnen dwingen door een birdie te maken op de achttiende hole, maar ze slaagden daar alle drie niet in.