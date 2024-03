Wembanyama leidt basketballers Spurs naar zege op Nets in NBA

Het Franse basketbaltalent Victor Wembanyama heeft San Antonio Spurs naar de zege geleid tegen Brooklyn Nets in de NBA. De 2,24 meter lange Wembanyama was goed voor 33 punten, 15 rebounds en 7 assists. De Spurs wonnen in Austin na verlenging.

Devin Vassell voegde 25 punten toe aan de score van de Spurs, die ondanks de zege nog altijd onderaan bungelen in de Western Conference. Het was pas de vijftiende overwinning voor San Antonio in dit seizoen.

Denver Nuggets raakte de koppositie in de Western Conference kwijt door een nipte nederlaag tegen Dallas Mavericks: 105-107. Kyrie Irving bezorgde de Mavericks de zege met een score die samenviel met de eindzoemer. Irving maakte in totaal 24 punten in de wedstrijd, maar Luka Doncic was de topschutter van de ploeg met 37 punten.

Boston Celtics, de onbetwiste koploper in de Eastern Conference en al zeker van de play-offs, kende weinig mededogen met Washington Wizards: 130-104. Sam Hauser viel op met 30 punten, gemaakt uit tien 3-punters. Bij zijn zoveelste poging om van grote afstand raak te gooien, verdraaide hij zijn enkel en moest hij de wedstrijd voortijdig verlaten.