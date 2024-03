Tennisser Alcaraz wint met zege op Medvedev opnieuw Indian Wells

Carlos Alcaraz heeft voor het tweede jaar op rij het masterstoernooi van Indian Wells gewonnen. De 20-jarige Spaanse tennisser was net als vorig jaar in de finale in twee sets te sterk voor de Rus Daniil Medvedev: 7-6 (5) 6-1.

Alcaraz won de finale van Indian Wells vorig jaar met 6-3 6-2 van Medvedev. Dit jaar was het de 28-jarige Rus die beter begon. Hij pakte meteen een break en liep uit naar 3-0. De Spanjaard knokte zich echter weer terug tot 3-3 en daarna gaven beide tennissers op eigen service weinig toe. In de tiebreak nam Alcaraz een kleine voorsprong, maar ook de Rus gaf zich niet gewonnen en trok de stand gelijk. Een misser op 6-5 kwam Medvedev echter op het verlies van de set te staan.

Alcaraz pakte ook meteen een break in de tweede set en leek de partij gemakkelijk naar zich toe te gaan trekken. Medvedev had op 0-3 al moeite om zijn opslagbeurt te winnen en op 1-4 lukte hem dat andermaal niet. Alcaraz serveerde voor de wedstrijden en sloeg na 1 uur en 42 minuten meteen op zijn eerste matchpoint toe.