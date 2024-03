Tennisster Swiatek verslaat Sakkari en wint weer Indian Wells

Iga Swiatek heeft voor de tweede keer het tennistoernooi van Indian Wells gewonnen. De 22-jarige Poolse was in de finale met 6-4 6-0 te sterk voor de Griekse Maria Sakkari. Het was een herhaling van de finale in 2022, die toen ook door Swiatek werd gewonnen.

De mondiale nummer één van de wereld, kende weinig angst in het begin van de wedstrijd. Binnen no-time stond Swiatek voor met 3-0, wat een opmaat was voor de setwinst. Op 5-4 sleepte ze het eerste bedrijf binnen.

Daarna was het verzet gebroken en walste Swiatek over haar tegenstandster heen, die na lange tijd weer eens een goed resultaat behaalde na een moeilijke periode. Toch had ze daar zondag niets aan, want de tweede set ging met 6-0 naar Swiatek, die daarmee haar tweede titel pakte in de Californische woestijn.

In onderlinge ontmoetingen tussen Swiatek en Sakkari staat het nu 3-3 gelijk. De eerste drie wedstrijden gingen naar de huidige nummer 9 van de wereld, de laatste drie duels werden door Swiatek gewonnen.

Later zondag staat de mannenfinale op het programma. Die gaat tussen de Spanjaard Carlos Alcaraz en de Rus Daniil Medvedev.