Australische tennisser De Minaur naar Rosmalen

Na Daniil Medvedev is Alex de Minaur de tweede tennisser uit de mondiale top-10 die in juni deelneemt aan het Libéma Open in Rosmalen. De 25-jarige Australiër is de huidige nummer 9 van de wereldranglijst. Eerder had Medvedev zijn komst naar het grastoernooi al toegezegd. De Rus staat vierde op de mondiale ranking.

Vorige maand bereikte De Minaur in Rotterdam de finale van het ABN AMRO Open waarin hij verloor van Jannik Sinner uit Italië.

Het Libéma Open vindt plaats van 8 tot en met 16 juni in Rosmalen. Tallon Griekspoor is titelverdediger.