Talent Aldeguer kiest bij overstap naar MotoGP voor Ducati

De Spaanse motorrijder Fermin Aldeguer komt volgend jaar uit in de hoogste motorsportklasse MotoGP. Dat maakte de Italiaanse racestal Ducati bekend. Aldeguer (18) was afgelopen seizoen een opvallende verschijning in de Moto2. Hij won vijf grands prix en sloot het seizoen af als derde in de WK-stand.

“We hebben zijn vooruitgang de afgelopen jaren gevolgd en vorig seizoen was hij ongelooflijk snel. Hij is een geweldig talent’, liet directeur Gigi Dall’Igna van het raceteam in een persbericht weten. Voor welk team Aldeguer gaat uitkomen is nog niet bekend. Naast het fabrieksteam is Ducati dit seizoen in de MotoGP ook verbonden aan drie satellietteams: Ducati-Gresini, Ducati-VR46 en Ducati-Pramac.

Dit seizoen geldt Aldeguer als een van de favorieten voor de titel in de Moto2, de klasse waarin ook de Nederlanders Zonta van den Goorbergh en Bo Bendsneyder uitkomen.