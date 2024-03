IOC noemt ‘Vriendschapsspelen’ politieke actie van Rusland

Het Russische plan om in september zogenoemde Vriendschapsspelen te organiseren is een politieke actie die in strijd is met het olympisch handvest. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gemeld in een verklaring. Het IOC roept landen op niet deel te nemen of mee te werken aan het evenement dat eerder in 1984 werd gehouden.

Het IOC beschuldigt Rusland van “het politiseren van de sport”. De enige keer dat de “Friendship Games” plaatsvonden namen vrijwel alleen communistische landen deel die de Olympische Spelen van dat jaar in Los Angeles boycotten. Er is ook een plan om in 2026 een wintereditie van het evenement te houden.

Volgens het IOC gaat het om “puur politiek gemotiveerde sportevenementen”, die een “flagrante schending van het olympische charter” zijn. De organisatie roept iedereen dan ook op “elke uitnodiging of vraag om steun” te weigeren.

Binnen de atletencommissie van het IOC bestaat bovendien de vrees dat “atleten door hun regering gedwongen zullen worden deel te nemen aan zo’n volledig gepolitiseerd sportevenement, waarbij zij zullen worden gebruikt als deel van een politieke propagandacampagne”.

Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne begin 2022 is Rusland door de internationale sportwereld grotendeels buitengesloten. Het IOC laat atleten uit Rusland en Belarus wel toe om deze zomer deel te nemen aan de Olympische Spelen in Parijs onder neutrale status en strikte voorwaarden.