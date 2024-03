Tennissers in Daviscup tegen titelverdediger Italië

De Nederlandse tennissers zijn in de groepsfase van de Daviscup gekoppeld aan titelverdediger Italië. Het team van captain Paul Haarhuis treft in groep A verder België en Brazilië, maakte de loting in Londen duidelijk. De wedstrijden zijn van 10 tot en met 15 september in de Unipol Arena in Bologna.

Groep B bestaat uit Australië, Tsjechië, Frankrijk en Spanje. In groep C is Duitsland gekoppeld aan de Verenigde Staten, Slowakije en Chili. Canada, Finland, Groot-Brittannië en Argentinië vormen groep D.

De eerste twee landen uit elke poule plaatsen zich voor de kwartfinales, die van 19 tot en met 24 in Malaga plaatsvinden. Oranje strandde vorig jaar in de kwartfinales van de Daviscup Finals tegen de latere winnaar Italië.

“Met titelverdediger Italië is dit een sterke poule”, aldus Haarhuis. “België heeft met Goffin en Bergs twee sterke spelers en een sterk dubbel. Brazilië heeft met Seyboth Wild en Monteiro twee jongens die qua sterkte vergelijkbaar zijn met de Belgen. Het wordt pittig, maar we hebben absoluut kansen om bij de eerste twee te eindigen. Bologna is een leuke stad om naartoe te reizen, dus ik hoop dat veel Nederlandse fans ons komen aanmoedigen.”