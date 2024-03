Tennisster Halep blij met rentree in Miami ondanks nederlaag

Simona Halep verloor bij haar rentree op het tennistoernooi van Miami van de Spaanse Paula Badosa. De Roemeense voormalig nummer 1 van de wereld was desondanks blij met haar eerste optreden sinds de US Open van 2022, waar ze positief testte op het verboden middel roxadustat.

“Dit is een speciale dag”, zei Halep. “Ik zou ook zeggen dat dit heel speciaal voor me blijft. Natuurlijk heb ik veel goede resultaten in het verleden behaald, maar dit is meer dan tennis, dit is iets persoonlijks.”

Halep keek ook tevreden terug op de partij die ze in drie sets verloor: 6-1 4-6 3-6. “Ik voelde me heel goed”, zei de Roemeense. “Het gaf me veel energie om het publiek voor me te zien juichen. Mijn tennisniveau was goed. Dat heeft waarschijnlijk veel mensen verrast.”

Sporttribunaal CAS bracht onlangs de schorsing van Halep terug van vier jaar naar negen maanden. De schorsing ging met terugwerkende kracht in op 7 oktober 2022, waardoor deze op 6 juli vorig jaar afliep. Halep kon daardoor haar rentree maken en kreeg een wildcard van de organisatie van de Miami Open.