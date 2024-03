Ferrari verwacht Sainz terug bij Grote Prijs van Australië

Ferrari-coureur Carlos Sainz ligt op koers om terug te keren bij de Grote Prijs van Australië dit weekend in Melbourne. “Carlos is sinds twee dagen hier in Melbourne en is oké”, liet een woordvoerder van de Italiaanse Formule 1-renstal weten. “We verwachten dat hij gaat rijden.”

De Spanjaard miste de Grote Prijs van Saudi-Arabië door een blindedarmontsteking. Hij werd vervangen door de 18-jarige Oliver Bearman die in Djedda als zevende eindigde na te zijn gestart vanaf de elfde positie. Ferrari had eerder al laten weten dat het team pas vlak voor de Grote Prijs van Melbourne een besluit over de terugkeer van Sainz zou nemen.

Sainz vertrekt aan het einde van het seizoen bij Ferrari. Hij moet plaatsmaken voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Het is nog niet bekend waar hij volgend seizoen rijdt.