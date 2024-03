Voetbalsters PSG winnen bij Häcken in CL, Groenen valt uit

De voetbalsters van Paris Saint-Germain hebben het eerste duel met BK Häcken in de kwartfinales van de Champions League met 2-1 gewonnen in Zweden. Oranje-middenveldster Jackie Groenen viel voor rust geblesseerd uit bij de Franse formatie en werd vervangen door collega-international Lieke Martens.

PSG opende in de 23e minuut de score via Eva Gaetino. Häcken kwam vlak voor rust langszij dankzij Rusul Rosa Kafaji, die alsnog scoorde nadat ze een strafschop had gemist. Tabitha Chawinga tekende een kwartier voor tijd voor de 2-1. De return is volgende week donderdag in Parijs.

PSG had de kwartfinales bereikt door als groepswinnaar te eindigen in de poule van Ajax. De ploeg uit de Franse hoofdstad verloor in de Johan Cruijff ArenA met 2-0, maar won later de thuiswedstrijd met 3-1. Häcken had in de laatste voorronde van het toernooi FC Twente uitgeschakeld.