Tennisster Rus dringt door tot tweede ronde Miami

Tennisster Arantxa Rus is doorgedrongen tot de tweede ronde van het grote WTA-toernooi van Miami. De beste tennisster van Nederland versloeg Sara Sorribes Tormo uit Spanje met 6-0 6-3.

Het was de eerste keer in vijf toernooien dat Rus een eerste ronde overleefde. De mondiale nummer 57 treft in haar volgende partij Marta Kostjoek uit Oekraïne, de nummer 26 van de wereldranglijst.

Rus en Sorribes Tormo deden meer dan twintig minuten over de eerste twee games, waarbij ze maar liefst 26 punten speelden. De Nederlandse had vervolgens wel een 2-0-voorsprong te pakken en snelde daarna met nog eens twee breaks door het restant van de set: 6-0.

Sorribes Tormo, de nummer 52 van de wereld, hield in de eerste games van de tweede set gelijke tred met Rus en kreeg in de vijfde game nog drie breakkansen. Rus behield alsnog haar opslag en brak even later de service van de Spaanse om op 5-3 te komen. Ze maakte vervolgens de wedstrijd af met een lovegame.