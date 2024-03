Bondscoach Jonker begrijpt wens voetbalsters voor betere betaling

Bondscoach Andries Jonker van de voetbalsters van Oranje begrijpt de wens van de speelsters in de Eredivisie voor een betere betaling en vindt dat er moet worden gekeken of dit al realistisch is. “Is de tijd er rijp voor? Is de realiteit zover dat we ons dit kunnen veroorloven? Dat de clubs zeggen: dat gaan we doen”, vroeg de coach zich af.

Jonker reageerde in het programma Goedemorgen Eredivisie op ESPN op een gezamenlijk statement van de voetbalsters uit de Eredivisie aan de KNVB, de clubs en de sponsoren om iets te doen aan de slechte betaling van speelsters in Nederland.

“Ik begrijp heel goed dat die wens en die ambitie er is”, verklaarde de bondscoach. “Het mooie van vrouwen die voetballen is dat ze niet alleen aan zichzelf denken, maar ook aan de ontwikkeling van de sport. Ik denk dat dit wel een uniek gegeven is.”

Jonker is van mening dat de betrokkenen in alle rust moeten kijken naar de oproep. “Het is een vrij hectische week en ik denk dat in tijden van hectiek je vooral rustig moet blijven en het overzicht bewaren. Deze wens is nu nadrukkelijk neergelegd en dan moet je met zijn allen kijken of we daar invulling aan kunnen geven. Ik denk wel dat vrijwel iedereen begrijpt dat deze wens leeft”, aldus Jonker.

De voetbalsters uit de Eredivisie gaven vrijdag aan dat de meeste speelsters niet worden betaald en hooguit een onkostenvergoeding krijgen. “We willen kunnen leven van voetbal, zodat wij er ook naar kunnen leven. Wij willen geen miljoenen, wij vragen om een minimumloon. Wij willen prof zijn”, viel er onder meer te lezen in het statement.

De aanvoerders van de vrouwenteams droegen bij de opkomst van wedstrijden dit weekend speciale shirts. Daarop stond de boodschap “Betaald voetbal = betaald worden”.