Steenhuis judoot om goud in Grand Slam Tbilisi

Judoka Guusje Steenhuis is opnieuw zeker van een medaille op een Grand Slam. Ze staat later zondag in Tbilisi (Georgië) in de finale van de klasse tot 78 kilogram.

De 31-jarige Steenhuis won dit jaar al goud op de Grand Slam van Bakoe (Azerbeidzjan) en brons op de Grand Slam van Parijs. In Tbilisi vecht de Nederlandse om het goud tegen Joelia Koertsjenko uit Oekraïne. Steenhuis stond vorige maand ook al tegenover haar in de finale in Bakoe en won toen.

Steenhuis plaatste zich in Tbilisi als poulewinnaar voor de halve finales. Ze versloeg achtereenvolgens Loriana Kuka uit Kosovo en Metka Lobnik uit Slovenië. In de halve eindstrijd was ze sterker dan Jelyzaveta Lytvynenko uit Oekraïne.