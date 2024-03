Golfer Luiten na sterke slotronde net buiten top 10 in Singapore

Golfer Joost Luiten is na een sterke slotronde nog bijna in de top 10 geëindigd van de Porsche Singapore Classic. De Nederlander noteerde in de vierde en laatste ronde 66 slagen, zes onder par, en klom van de 38e naar de 11e plek met een totaal van elf slagen onder par. Het is zijn beste resultaat van dit jaar.

Darius van Driel, die vorige maand het Keniaans Open won en daarmee zijn allereerste toernooizege boekte op de Europese Tour, speelde ook een goede slotronde. Hij eindigde na een score van 69 (-3) als 21e.

De winst in Singapore ging naar de Zweed Jesper Svensson na een play-off met de Thai Kiradech Aphibarnrat. De twee waren allebei uitgekomen op -17. Svensson sloeg toe op de derde extra hole.

Luiten grossierde in zijn laatste ronde in birdies. Hij maakte er zeven. Er stond één bogey tegenover.