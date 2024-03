Verstappen wist dat ‘dag van tegenslag’ een keer zou komen

Max Verstappen reageerde vrij nuchter op zijn eerste uitvalbeurt in de Formule 1 na 43 finishes op rij. “Het blijft een mechanische sport, waarbij dit soort tegenslagen kunnen gebeuren. Ik wist dat deze dag een keer zou komen”, zei de drievoudig wereldkampioen in een persbericht van Red Bull. “Het is uiteraard wel balen, want ik had ook hier een grote kans om te winnen.”

Verstappen moest de strijd in de Grote Prijs van Australië staken nadat zijn Red Bull begon te roken en zelfs vlammen liet zien. Na vijf ronden reed hij zijn auto de pitstraat in met een oververhitte rem. Monteurs sprongen meteen bij om met brandblussers het vuur te doven.

“Wat we tot nog toe uit de gegevens hebben kunnen zien, is dat de rem rechtsachter meteen na de start al bleef hangen. Het was alsof ik met de handrem erop reed”, aldus Verstappen. Het verklaarde waarom zijn auto vanaf de start ‘vreemd aanvoelde’ en hij een foutje maakte in een bocht, waardoor Carlos Sainz hem kon inhalen en de leiding in de race overnam. Enkele ronden later waren er ineens rookpluimen te zien aan de achterkant van de auto. “Het team zal verder onderzoek moeten doen om erachter te komen wat er nu precies is gebeurd, maar het blijft jammer. De auto voelde in de opwarmronden namelijk nog prima aan.”

De Limburger beleefde in Melbourne zijn eerste grote sof in tijden. Zijn vorige uitvalbeurt was twee jaar geleden, ook in Australië. In de tussenliggende tijd was hij alle keren zonder problemen naar de finish gereden en heel vaak deed hij dat als winnaar. Vorig jaar domineerde hij het seizoen met negentien overwinningen in 22 races.

Dit jaar leek hij opnieuw ongenaakbaar met overwinningen in Bahrein en Saudi-Arabië. Hij had in Australië zijn Formule 1-record van tien zeges op rij kunnen evenaren, maar een zelden onwillige Red Bull voorkwam dat. “We zijn één team en die uitvalbeurt doet iedereen binnen het team pijn” zei teambaas Christian Horner. “Het is opmerkelijk dat we twee jaar zonder mechanische problemen hebben gereden en het is ook opmerkelijk dat Max na drie races, inclusief een uitvalbeurt, nog steeds het kampioenschap leidt.”