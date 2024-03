Van der Poel kan tweede plek achter ‘sterkere’ Pedersen accepteren

Wielrenner Mathieu van der Poel heeft zijn tweede plaats in de voorjaarsklassieker Gent-Wevelgem eenvoudig geaccepteerd. De 29-jarige wereldkampioen werd in de sprint verslagen door zijn medevluchter Mads Pedersen. “Als er iemand sterker is, dan kun je dat makkelijker aanvaarden”, zei de renner van Alpecin-Deceuninck.

Van der Poel won vrijdag na een indrukwekkende solo de E3 Saxo Classic, maar was naar eigen zeggen in Gent-Wevelgem iets minder. “Zelf had ik zeker niet de benen van vrijdag. Ik heb me op karakter over bepaalde punten getrokken”, zei hij bij Sporza. “Ik nam de E3 mee, maar Mads heeft ook gereden in Harelbeke. Dat is dus geen excuus.”

Van der Poel voelde tijdens de koers al hoe sterk Pedersen was. “Op de tweede Kemmelberg lag ik er bijna af bij Mads en bij de laatste keer moest ik ook gewoon zijn wiel proberen te houden. De sterkste heeft gewonnen”, zei de Nederlander.

Van der Poel komt woensdag niet in actie in Dwars door Vlaanderen, waarna hij Pedersen volgende week zondag weer tegenkomt in de Ronde van Vlaanderen. “Of hij nu een favoriet is voor de Ronde? Dat was Mads ook al voor deze koers. Je moet altijd rekening houden met hem”, verklaarde de tweevoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen.