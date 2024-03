Duitser Teutenberg wint in Tiel wielerkoers Olympia’s Tour

De Duitser Tim Torn Teutenberg heeft zich in Tiel verzekerd van de eindwinst van de Nederlandse wielerronde Olympia’s Tour. De derde plek van de 21-jarige renner van Lidl – Trek Future Racing in de afsluitende vijfde etappe was genoeg om de Deense ritwinnaar Rasmus Pedersen voor te blijven in de eindrangschikking. De Nederlander Jelte Krijnsen eindigde als derde in het klassement.

Pedersen had de vierde etappe van zaterdag al gewonnen en was in de slotrit van Neede naar Tiel na 188 kilometer ook weer de snelste. De eerste twee etappes van de oudste meerdaagse wielerkoers van ons land kwamen eerder deze week nog op naam van de Nederlanders Elmar Abma en Roy Hoogendoorn.