Bond betreurt weigering dartsters om met transvrouw te spelen

De Nederlandse dartsbond (NDB) betreurt het besluit van Aileen de Graaf en Anca Zijlstra om de Nederlandse selectie te verlaten. Ze hebben aangegeven dat ze niet in één team willen spelen met transgender Noa-Lynn van Leuven.

De bond wijst erop dat Van Leuven volgens de regels en richtlijnen van sportkoepel NOC*NSF en de internationale dartsfederatie speelgerechtigd is bij de vrouwen.

“Noa-Lynn voldoet aan de regels en richtlijnen die we internationaal over gender- en seksediverse personen hebben afgesproken. Zij gaat als vrouw door het leven en dat staat ook in haar paspoort, dus wij staan er helemaal achter dat ze bij de vrouwen meedoet”, zegt directeur Paul Engelbertink tegen het ANP.

Zijlstra lichtte haar besluit toe op Facebook. “Op het moment dat je je schaamt om voor het Nederlands team uit te komen, omdat een biologische man meespeelt bij het vrouwenteam, is het tijd om te gaan”, schrijft ze. “Ik heb geprobeerd dit te accepteren, maar ik kan dit niet goedkeuren of goedpraten. Ik vind dat er bij sport sprake moet zijn van een gelijkwaardig en eerlijk speelveld, dat naar eer en geweten ook zo gehanteerd en geaccepteerd wordt.”

De Graaf, de nummer 2 van de wereld bij de vrouwen, gaf een soortgelijke uitleg. “Als iemand zich niet fijn voelt in het lichaam waarin hij of zij in geboren is, dan gun ik het iedereen om dit te veranderen en gelukkig te zijn. Ik vind het alleen niet terecht dat een biologische man bij de vrouwen gooit of andersom” zei ze in De Telegraaf.

“De NDB begrijpt dat mensen hier verschillende meningen over kunnen hebben, maar wij staan als dartsbond open voor alles en iedereen en volgen de regels en richtlijnen die zijn opgesteld”, zegt Engelbertink. “We staan voor een dartsport waar iedereen zich thuis voelt en iedereen mee kan doen in een sociaal veilige, gezonde en inclusieve sportomgeving. Het maakt daarin niet uit wat je afkomst, politieke voorkeur, geslacht, seksuele geaardheid, ras of religie is.”

De directeur kondigde nog een gesprek aan met de twee dartsters. “Niet om ze over te halen terug te keren of hun mening te herzien, maar we willen ze uitleggen hoe het zit en dat ze de regels en richtlijnen begrijpen.”