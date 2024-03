Atlete Luijten verdedigt Nederlandse titel in marathon Rotterdam

Anne Luijten verdedigt op zondag 14 april in de marathon van Rotterdam haar Nederlandse titel. De organisatie meldt de deelname van de atlete, die zich heeft geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. De Arnhemse won vorig jaar het NK-goud in 2.30.59 en liep in het najaar in Amsterdam met een tijd van 2.26.36 onder de olympische limiet van 2.26.50.

Al eerder zegde Abdi Nageeye zijn deelname in Rotterdam toe. Hij veroverde vorig jaar de Nederlandse titel bij de mannen. De winnaar van olympisch zilver (2021) wil een aanval doen op zijn Nederlands record van 2.04.56. Hij verbeterde onlangs in de CPC Loop zijn Nederlands record op de halve marathon en zette het op 1.00.21. Ook Nageeye is al geplaatst voor de olympische marathon in Parijs.

De organisatie van de hardloopklassieker door de Maasstad heeft de plannen voor de komende editie moeten aanpassen. De Keniaan Kelvin Kiptum zou een aanval doen op zijn wereldrecord (2.00.35), maar hij kwam in februari om het leven door een verkeersongeval. Rotterdam zet nu in op een parcoursrecord bij de vrouwen.

Vijf Afrikaanse loopsters gaan van start op een schema dat moet leiden tot een verbetering van de toptijd van oud-olympisch kampioene Tiki Gelana, die in 2012 won in 2.18.58. Het zijn Bekere Ashete, Sisay Meseret Gola, Hawi Feysa (alle drie uit Ethiopië), Selley Chepyego en Viola Kibiwot (beiden uit Kenia).