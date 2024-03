Ferrari zet in op het verder onder druk zetten van Red Bull

Ferrari heeft door de zege van Carlos Sainz en de tweede plaats van Charles Leclerc in de Grote Prijs van Australië de overtuiging gekregen dat het dit seizoen Red Bull moeilijk kan maken. “Het bewijs is geleverd dat als wij alles goed voor elkaar hebben, we Red Bull onder druk kunnen zetten”, zei teambaas Fred Vasseur na afloop van het dubbele succes in Melbourne. “Als Red Bull onder druk staat, maken ze meer fouten.”

Ferrari had in Australië wel het geluk dat drievoudig wereldkampioen Max Verstappen uitviel met remproblemen. De Nederlander was in de eerste twee races van dit jaar nog onstuitbaar en won zowel in Bahrein als Saudi-Arabië.

“Ik weet ook niet of het ons elk weekeinde gaat lukken, maar we staan er echt veel beter voor dan een jaar geleden”, zei Vasseur. “We waren hier in Melbourne vanaf de eerste vrije training snel. Sainz en Leclerc reden allebei geweldig. We moeten ons niet laten meeslepen door dit succes, maar deze aanpak wel de komende races voortzetten. Dat is dé manier waarop we de resultaten kunnen behalen die we willen.”

Sergio Pérez, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, zag ook de vooruitgang bij Ferrari. De Mexicaan eindigde in de eerste twee grands prix nog als tweede achter Verstappen, maar kwam in Melbourne niet verder dan de vijfde plaats. “Als Max niet was uitgevallen, zou Sainz ook hebben gewonnen. Absoluut”, erkende Pérez. “Wij hadden dit weekeinde gewoon de snelheid niet, kregen niet de grip op de banden.”

Topadviseur Helmut Marko zag het heel anders. “Ik sprak met Max en hij zei dat hij ondanks het remprobleem het tempo van Sainz gemakkelijk kon bijhouden. Als hij in de race was gebleven, was de uitkomst heel anders geweest”, zei de Oostenrijker.

Met de uitvalbeurt van Verstappen kwam een einde aan een reeks van 43 races waarin hij altijd de finish haalde en 35 keer de race won. Hij had in Melbourne zijn recordserie van tien overwinningen op rij kunnen evenaren.