Handbalinternational Nusser naar Noorse topclub Vipers

Handbalster Larissa Nusser maakt deze zomer de overstap van de Deense club Odense naar de Noorse topclub Vipers Kristiansand. De international van Oranje heeft voor twee jaar getekend bij de club die de afgelopen drie jaar de Champions League won. Ze wordt bij Vipers ploeggenote van Lois Abbingh.

Nusser kwam vorig jaar terug van een zware knieblessure en heeft zich bij het Nederlands team opgewerkt tot een vaste waarde in de opbouw. Ze gaat de komende weken een drukke periode in met kwalificatiewedstrijden voor het EK en het olympisch kwalificatietoernooi in Spanje.

De 24-jarige Nusser zit sinds 2017 bij Oranje en maakte deel uit van de ploeg die in 2019 de wereldtitel veroverde. Ze speelde eerder ook bij Kopenhagen in Denemarken.