Murray in derde ronde uitgeschakeld bij laatste deelname in Miami

De Britse tennisser Andy Murray is in de derde ronde van het masterstoernooi van Miami uitgeschakeld. De Tsjech Tomas Machac was met 5-7 7-5 7-6 (5) te sterk voor de voormalig nummer 1 van de wereld. Het was de laatste keer dat de 36-jarige Murray deelnam in Miami, een stad die hij ook wel zijn “tennis thuis” noemt.

“Miami is tijdens mijn carrière altijd een speciale plek voor me geweest”, zei hij voordat hij er voor een laatste keer de baan verliet. “Het is echt mijn tennis thuis geweest. Zo veel van mijn werk, training en voorbereiding heb ik hier gedaan. Ik hou van de stad.”

De wedstrijd leek afgelopen toen Murray op 5-5 in de derde set zijn enkel blesseerde, zijn racket liet vallen, zijn gezicht bedekte en zichtbaar de pijn verbijtend naar de kant strompelde. Maar na een blessurebehandeling keerde hij toch terug op de baan.

Er bleek daarna een tiebreak nodig om de wedstrijd te beslissen. Murray kwam daarin op een 5-3 voorsprong, maar wist de partij niet af te maken. Machac, die eerder al de vijfde geplaatste Andrey Rublev had verslagen, maakte vier punten op rij en dwong Murray zo definitief afscheid te nemen van het publiek in Miami.