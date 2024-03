Griekspoor pakt set tegen Sinner in Miami, maar verliest alsnog

Tennisser Tallon Griekspoor is er ondanks een sterk optreden tegen Jannik Sinner niet in geslaagd de vierde ronde te bereiken van het masterstoernooi van Miami. De Italiaanse nummer 2 van de plaatsingslijst won in drie sets: 5-7 7-5 6-1.

Het is voor Griekspoor de vierde keer op rij dat hij van de Italiaanse nummer 3 van de wereldranglijst verliest. Afgelopen februari ging Griekspoor in de halve finales van het tennistoernooi van Rotterdam onderuit tegen de winnaar van de Australian Open. Vorig jaar won Sinner ook van de Nederlander in Rotterdam en in de Daviscup Finals.

Griekspoor had zaterdagavond de nodige moeite om in de tweede ronde af te rekenen met de jonge Amerikaan Alex Michelsen. Hij won in drie sets en kon zich opmaken voor opnieuw een duel met Sinner, die eenvoudig zijn landgenoot Andrea Vavassori opzij had gezet.

Sinner begon overtuigend en Griekspoor moest vooral in het begin zorgen dat hij zijn eigen servicebeurt won. Op een 1-2-achterstand werkte Griekspoor drie breakpoints weg om de game te pakken. Daarna won hij zijn opslagbeurten overtuigender en sloeg zelfs toe op 5-5 toen hij twee breakpoints kreeg op de opslag van de Italiaan. Sinner won daarna wel de eerste twee punten op de service van Griekspoor, maar greep vervolgens de set met vier punten op rij.

In de tweede set bleef Griekspoor met goed serveren in het spoor van Sinner. Zijn ritme werd echter onderbroken door een regenbui, die voor een pauze van ongeveer een uur zorgde. Na de hervatting werkt de Nederlander op 5-4 een setpoint weg, maar in de eigen game daarna werd hij toch gebroken door de Italiaan die daarmee de tweede set won.

Sinner won vervolgens ook de eerste opslagbeurt van Griekspoor in de derde set. Die break kwam de Nederlandse nummer 26 van de wereldranglijst niet meer te boven. Hij verloor na een lange game op 1-4 nogmaals zijn service. Sinner serveerde voor de wedstrijd en benutte zijn eerste matchpoint.