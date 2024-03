Hawks winnen na spectaculaire comeback van Celtics in NBA

De basketballers van Boston Celtics hebben een pijnlijke nederlaag geleden in de NBA. De ploeg die al zeker is van de eerste plaats in de Eastern Conference gaf in de wedstrijd tegen Atlanta Hawks een voorsprong van 30 punten weg en verloor met 120-118. Met de nederlaag kwam een einde aan een zegereeks van negen wedstrijden van de Celtics.

Hoewel Jayson Tatum zijn best deed voor de ploeg uit Boston met 37 punten, kon ook hij de spectaculaire comeback van de Hawks niet verijdelen. In het derde kwart begon de thuisploeg geleidelijk aan de achterstand te verkleinen om in het vierde kwart toe te slaan. De’Andre Hunter speelde daarbij een hoofdrol door Atlanta tien seconden voor het eindsignaal met een 3-punter op een voorsprong van 120-116 te zetten. Er volgde nog een lay-up van Tatum met nog één seconde op de klok, maar die kon de nederlaag niet meer afwenden.