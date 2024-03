Alcaraz met duidelijke zege op Monfils naar vierde ronde Miami

Carlos Alcaraz heeft overtuigend de laatste zestien bereikt van het hoog aangeschreven tennistoernooi in Miami. De nummer 1 van de plaatsingslijst rekende in de derde ronde in twee sets af met de 37-jarige Fransman Gaël Monfils: 6-2 6-4.

Monfils blesseerde in de vijfde game zijn enkel. Hij kon eigenlijk niet meer op volle kracht doorspelen, maar bleef dapper strijden en wist in de tweede set Alcaraz zelfs nog een keer te breken. Hij moest uiteindelijk buigen voor de jonge Spanjaard, die op weg lijkt naar de zogeheten ‘Sunshine Double’, oftewel winst in de Amerikaanse masterstoernooien van Indian Wells en Miami.

Alcaraz treft in de vierde ronde de Italiaan Lorenzo Musetti.