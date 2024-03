Schaatser Wennemars tot en met Spelen Milaan bij Jumbo-Visma

Schaatser Joep Wennemars rijdt tot en met de Olympische Spelen van Milaan in 2026 bij schaatsteam Jumbo-Visma. De ploeg van coach Jac Orie heeft het contract van de 21-jarige sprinter opengebroken en met een jaar verlengd.

“Ik ben heel erg blij dat we het traject dat we zijn ingegaan door kunnen zetten tot en met de Olympische Spelen van Milaan”, laat Wennemars via de ploeg weten. “Ik heb veel vertrouwen in het team en voel me enorm gewaardeerd dat ze mij als één van de speerpunten zien richting Milaan.”

Wennemars maakt sinds de zomer van 2022 deel uit van de ploeg. Het afgelopen seizoen won hij zilver op het NK sprint en debuteerde hij op het WK sprint. “Als ik me blijf doorontwikkelen, heb ik er alle vertrouwen in dat het helemaal goed komt richting de Spelen”, kijkt hij vooruit.

Orie vindt dat Wennemars “met zijn passie en toewijding” goed bij het team past. “Joep is een groot talent, ik ben heel erg blij dat we samen naar de Spelen van Milaan kunnen toewerken. Hij bezit alle ingrediënten die nodig zijn om de absolute top te halen.”

Bij de schaatsploeg vertrokken aan het eind van dit seizoen meerdere schaatsers. Jorrit Bergsma keerde terug naar AH Zaanlander, de ploeg van coach Jillert Anema, Antoinette Rijpma-de Jong vertrok naar Reggeborgh. Olympisch kampioen Thomas Krol beëindigde zijn carrière.