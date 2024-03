Alcaraz naar kwartfinales bij masterstoernooi Miami

Tennisser Carlos Alcaraz heeft overtuigend de kwartfinales bereikt van het mastertoernooi van Miami. In minder dan 90 minuten rekende de als eerste geplaatste Spanjaard af met de Italiaan Lorenzo Musetti: 6-3 6-3. Alcaraz schreef anderhalve week geleden het toernooi van Indian Wells op zijn naam. Hij won het ATP-toernooi van Miami al in 2022.

“Zonder twijfel voel ik me op dit moment op mijn best”, zei Alcaraz, die eerder in het seizoen nog last had van een enkelblessure. “Als ik tennis voel ik me goed, ik beweeg goed en zonder blessures, want ik denk niet meer aan mijn enkel als ik op de baan sta.”

De Spanjaard neemt het in de kwartfinales op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov, die de Pool Hubert Hurkacz, de winnaar van 2021, na drie sets uitschakelde: 3-6 6-3 7-6 (3).

Ook Alexander Zverev bereikte de laatste acht. De Duitser won in twee sets van Karen Chatsjanov: 6-1 6-4. De als vierde geplaatste Zverev treft in de kwartfinales de Hongaar Fabian Marozsan, die de als negende geplaatste Australiër Alex de Minaur uitschakelde: 6-4 0-6 6-1.

Bij de vrouwen bereikte de als vierde geplaatste Elena Rybakina de halve finales. De tennisster uit Kazachstan versloeg de Griekse Maria Sakkari in drie sets: 7-5 6-7 (4) 6-4. In de halve finale neemt ze het op op Victoria Azarenka uit Belarus, die eerder in drie sets won van Joelia Poetintseva uit Kazachstan.