Vos boekt in Dwars door Vlaanderen tweede zege van dit voorjaar

Marianne Vos heeft in Dwars door Vlaanderen haar tweede grote zege van dit voorjaar geboekt. De 36-jarige wielrenster van Visma – Lease a Bike klopte in Waregem in de sprint van de ingekorte koers Shirin van Anrooij. Vos en Van Anrooij waren op 12 kilometer van het einde weggereden uit de groep met favorieten.

Vos won vorige maand al Omloop Het Nieuwsblad. Haar eerste zege in Dwars door Vlaanderen betekende haar 250e overwinning op de weg.

Wereldkampioene Lotte Kopecky zat in de groep die op 12 kilometer van de streep geen antwoord had op de versnelling. De achtervolgers probeerden nog terug te komen, maar bleven steeds op minimaal tien seconden. Demi Vollering, winnares van vorig jaar, kreeg op 25 kilometer van de streep problemen met haar fiets en kon helemaal geen rol van betekenis spelen.

Vos zat al in de kopgroep toen de koers met nog 60 kilometer te gaan werd geneutraliseerd. Op het resterende parcours had een auto een ongeluk gehad, waardoor het peloton er niet langs kon. Na een pauze van een half uur vervolgden de rensters hun weg, waarbij er na een aanpassing nog 46 te fietsen kilometers overbleven.

Op 26 kilometer ontstond weer een kopgroep met favorieten, met ook onder anderen de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Dankzij sterk kopwerk van Vos lukte het de twee Nederlandse rensters hun voorsprong in de slotkilometers te behouden.

Vos sprak in het interview na afloop van een chaotische dag. “Er waren veel aanvallen en natuurlijk ook die neutralisatie. Dat maakte de situatie heel anders. Op het einde was Shirin heel sterk. Ik begon vroeg met sprinten om haar op te vangen. Dan sprint je met alles wat je nog hebt”, analyseerde de drievoudig wereldkampioene.