Tennisser Sinner meldt zich als eerste in halve finales Miami

Tennisser Jannik Sinner heeft zich als eerste speler geplaatst voor de halve finale van het masterstoernooi van Miami. De Italiaanse nummer 3 van de wereld versloeg de Tsjech Tomas Machac met 6-4 6-2.

De 22-jarige Sinner heeft in Miami nog steeds maar één set verloren, tegen de Nederlander Tallon Griekspoor in de derde ronde (5-7 7-5 6-1). Ook tegen Machac leek setverlies onwaarschijnlijk, toen hij prompt de Tsjech in de eerste game brak. Machac sloeg echter meteen terug met een break, waarna hij zijn volgende servicegame op love won.

Sinner maakte alsnog het verschil in de eerste set met een break in de zevende game, waarna hij de set eenvoudig uitspeelde. Machac poetste in de eerste game van de tweede set nog twee breakpoints weg, maar kwam er daarna niet meer aan te pas. Sinner won vijf games op rij en kon zich zelfs nog wat slordigheden veroorloven. Na anderhalf uur benutte hij zijn tweede matchpoint.

Sinner, die dit jaar al de Australian Open en het ABN AMRO Open in Rotterdam won, treft in de halve finale de winnaar van de partij tussen de Rus Daniil Medvedev en Nicolás Jarry uit Chili.