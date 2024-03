Zware val wielrenner Van Aert in Dwars door Vlaanderen

De Belgische wielrenner Wout van Aert is tijdens de koers Dwars door Vlaanderen zwaar ten val gekomen. De kopman van Visma – Lease a Bike was een van zeker tien renners die op volle snelheid onderuitgingen.

Zijn blessure lijkt op het eerste gezicht ernstig. Een geëmotioneerde Van Aert bleef lang op de grond zitten alvorens hij werd afgevoerd naar een ziekenhuis. Ook zijn landgenoot Jasper Stuyven behoorde tot de slachtoffers. De renner van Lidl-Trek moest eveneens opgeven, net als de Eritreër Biniam Girmay. De Deen Mads Pedersen, zondag winnaar van Gent-Wevelgem, lag er eveneens bij, maar stapte wel weer op de fiets.

Van Aert en Stuyven kunnen normaal gesproken een optreden in de Ronde van Vlaanderen van zondag vergeten. Met name voor Van Aert is dat pijnlijk. De renner van Visma had zijn hele voorjaar afgestemd op ‘de Ronde’ en Parijs-Roubaix, koersen die hij nog niet heeft gewonnen.