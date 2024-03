Tourwinnares Vollering verlaat na dit seizoen SD Worx-Protime

Demi Vollering verlaat aan het einde van dit seizoen wielerploeg SD Worx-Protime. Dat heeft ploegleider Danny Stam voor de start van Dwars door Vlaanderen bevestigd tegenover de website globalcyclingnetwork. Er gingen al langer geruchten over een mogelijk vertrek van de winnares van de Tour de France van 2023 nadat de Belgische wereldkampioene Lotte Kopecky haar contract had verlengd.

“Iedereen weet dat Lotte heeft bijgetekend tot en met 2028. We hebben geprobeerd de ploeg bij elkaar te houden, maar ik denk niet dat Demi daarbij nog een optie is voor ons”, zei Stam in Waregem. Op de vraag of de 27-jarige Zuid-Hollandse dan vertrekt, zei Stam: “Ja, dat is zeker.”