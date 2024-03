Belgische wielrenner De Lie heeft ziekte van Lyme

Wielrenner Arnaud De Lie heeft de ziekte van Lyme. Dat heeft zijn ploeg Lotto Dstny bekendgemaakt. De 22-jarige Belg zit aan de antibiotica en komt de komende tijd waarschijnlijk niet in actie.

De Lie kent een vormdip en presteerde matig in de klassiekers Gent-Wevelgem en de E3 Saxo Classic. Mede daarom werd hij buiten de definitieve selectie gehouden voor onder andere de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, die binnenkort op de planning staan. Of hij direct daarna wel weer fietst, is niet duidelijk.

Lotto Dstny liet eerder deze week weten dat De Lie in januari ziek werd na een trainingskamp op Tenerife. De Belg staat op negentien overwinningen, vooral in kleinere koersen.