Operatie voor Belgische wielrenner Stuyven na sleutelbeenbreuk

Wielrenner Jasper Stuyven heeft aan de zware valpartij in Dwars door Vlaanderen een sleutelbeenbreuk overgehouden. De Belg, die uitkomt voor Lidl-Trek, is inmiddels geopereerd in het ziekenhuis in Herentals, meldt hij op Instagram.

Stuyven werd gezien als een van de favorieten voor de Ronde van Vlaanderen van zondag. “In één klap is mijn voorjaar echter voorbij. Ik wil iedereen bedanken voor de steunbetuigingen. Nu zal ik mijn tijd nemen om zo optimaal mogelijk te herstellen.”

Stuyven kwam woensdag, op 68 kilometer van de finish, zwaar ten val. Samen met onder anderen Wout van Aert werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis. Van Aert brak zijn sleutelbeen en meerdere ribben.