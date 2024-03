Darter Littler klopt Van Gerwen in halve finale Premier League

Darter Michael van Gerwen is in de halve finale van de Premier League of Darts uitgeschakeld. De Nederlander verloor in de negende speelronde in Belfast met 6-3 van Luke Littler uit Engeland.

Van Gerwen had eerder weer eens een partij in de kwartfinales gewonnen, na vier vroege uitschakelingen op rij. Hij won met 6-4 van Michael Smith. De Brabander had eerder drie speelronden op rij gewonnen in de Premier League.

Littler won op een 3-2-voorsprong de leg die Van Gerwen was begonnen. De 17-jarige Engelsman liep daarna uit naar 5-2. Van Gerwen won nog een leg, maar daarna besliste Littler de partij door 24 uit te gooien.

Littler neemt het in de finale op tegen de winnaar van de halve finale tussen Nathan Aspinall en Peter Wright.