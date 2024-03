Darter Van Gerwen weer eens naar halve finale Premier League

Darter Michael van Gerwen heeft weer eens de halve finales bereikt in de Premier League of Darts. De Nederlander won in de negende speelronde in Belfast in de kwartfinales met 6-4 van Michael Smith. Van Gerwen was in de weken hiervoor vier keer op rij uitgeschakeld in de kwartfinales.

De partij begon met drie breaks op rij. Daarna was Smith de eerste die de leg wist te winnen die hij zelf was begonnen. De Engelsman hield die marge vast tot Van Gerwen er 4-4 van maakte. De Brabander pakte daarna zijn eigen leg en won vervolgens de partij door 150 uit te gooien.

Van Gerwen treft later donderdag in de halve finale de Engelsman Luke Littler die eerder met 6-5 won van Luke Humphries.