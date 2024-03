F1-team Williams denkt in Japan weer met twee auto’s te racen

Het Formule 1-team van Williams verwacht volgend weekend weer gewoon twee auto’s beschikbaar te hebben voor de Grote Prijs van Japan. Afgelopen weekend moest de Amerikaan Logan Sargeant de race in Australië nog uitzitten omdat de renstal geen reservechassis had voor de gecrashte auto van ploeggenoot Alexander Albon. Het kapotte onderdeel moet komende week klaar zijn, verwacht Williams.

Een reservechassis laat wel nog even op zich wachten. “Het was de bedoeling om deze al voor de eerste race te hebben, maar de levering van onderdelen liep steeds vertraging op. De huidige reparatie zorgt ook weer voor meer vertraging, maar we zullen het derde chassis snel hebben”, licht teambaas James Vowles toe op de website van Williams. Volgens Vowles kost het produceren van een chassis duizenden uren.

Albon crashte met zijn auto vorige week in de eerste vrije training voor de GP van Australië. Het chassis bleek niet op tijd gerepareerd te kunnen worden voor de race, waarop Williams besloot de Thai in de auto van Sargeant te laten rijden. Albon veroverde vorig jaar 27 van de 28 WK-punten voor de renstal, die dit jaar nog puntloos is.