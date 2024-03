Van Aert geopereerd na val, deelname aan Giro d’Italia onzeker

Wielrenner Wout van Aert is donderdag succesvol geopereerd na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen van een dag eerder. Daarbij liep de Belg van Visma – Lease a Bike een gebroken borstbeen, sleutelbeen en meerdere gebroken ribben op, zo hebben onderzoeken uitgewezen. Volgens de Nederlandse ploeg is het nog onzeker of Van Aert vanaf 4 mei kan meedoen aan de Giro d’Italia.

“Het is onduidelijk wanneer Wout weer op de fiets kan stappen. De komende weken staan in het teken van zijn herstel. Hij zal daarom de voorjaarsklassiekers missen. Over zijn deelname aan de Giro d’Italia zullen we in de komende weken een beslissing nemen op basis van zijn herstel”, schrijft Visma – Lease a Bike op X.

Met name het missen van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is pijnlijk voor Van Aert. Hij had zijn hele voorjaar afgestemd op deze klassiekers die hij nog nooit heeft gewonnen.