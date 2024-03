Radeloze Alcaraz voelde zich weer even 13 jaar oud tegen Dimitrov

Tennisser Carlos Alcaraz voelde zich bij vlagen radeloos in zijn partij in de kwartfinale van het masterstoernooi van Miami tegen Grigor Dimitrov. De nummer 2 van de wereld verloor met 6-2 6-4 van de Bulgaar, die indruk maakte met agressief tennis en de Spanjaard zijn wil oplegde.

“Ik heb nu zoveel frustraties, omdat hij me het gevoel gaf dat ik dertien jaar oud was. Het was gek. Ik sprak met mijn team en zei dat ik niet meer wist wat ik moest doen. Ik zag zijn zwaktes niet”, bekende Alcaraz na afloop op de persconferentie.

“Hij speelde geweldig tennis, bijna perfect. Ik kon geen oplossingen vinden. Ik kon geen manier vinden om hem zich ongemakkelijk te laten voelen. Het was een geweldige wedstrijd van zijn kant. Ik verliet de baan met de gedachte dat ik waarschijnlijk iets eerder mijn spel had moeten veranderen. Maar hoe dan ook, ik heb het gevoel dat ik goed tennis heb gespeeld. Niet perfect, maar wel goed.”

De 32-jarige Dimitrov is bezig aan een sterk seizoen, na vorig jaar al goed geëindigd te zijn. De voormalig nummer 3 van de wereld is dicht bij een terugkeer in de top 10.