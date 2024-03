PSV mist alleen Lang voor uitduel met NEC

PSV hervat de competitie zaterdag tegen NEC met een vrijwel fitte selectie. In de uitwedstrijd tegen de Nijmeegse nummer 6 van de Eredivisie mist PSV zaterdagmiddag (16.30 uur) alleen nog aanvaller Noa Lang. “Alle internationals zijn fit teruggekomen”, zei trainer Peter Bosz vrijdagmiddag.

Ook kan de lijstaanvoerder tegen NEC weer beschikken over Ismael Saibari, die enkele weken uit de roulatie was.

De Eindhovenaren hebben sinds deze week een Argentijnse international in de gelederen. Doelman Walter Benítez debuteerde voor de regerend wereldkampioen in de oefenwedstrijd tegen Costa Rica. Argentinië won het duel (zonder Lionel Messi) in Los Angeles met 3-1. “Walter glom van trots”, aldus Bosz.