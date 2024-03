McNulty wint heuvelkoers GP Indurain

De Amerikaanse wielrenner Brandon McNulty heeft de GP Miguel Indurain gewonnen, een heuvelkoers vernoemd naar de vijfvoudige Tourwinnaar uit Spanje. McNulty, die uitkomt voor UAE Team Emirates, versloeg na 198 kilometer de Belg Maxim van Gils.

De lastige koers, verreden in de stromende regen, geldt als opwarmer voor de Ronde van Baskenland die maandag van start gaat. Van Gils, die in de Ronde van Catalonië was uitgevallen na een valpartij, was de enige renner die in de slotfase naar de ontsnapte McNulty kon rijden. Bergop liet hij de Amerikaan zelfs achter, maar in de afdaling sloot McNulty weer aan.

In de straten van Estella won McNulty de sprint, waarmee hij zijn vierde zege van het seizoen boekte. De Brit Oscar Onley finishte kort achter het tweetal als derde. McNulty won eerder dit jaar al een rit in de UAE Tour en een etappe en het eindklassement in de Ronde van Valencia.