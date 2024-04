Basketballers Lakers op weg naar play-offs NBA

De basketballers van Los Angeles Lakers zijn op weg naar een plaats in de play-offs van de Amerikaanse competitie NBA. De ploeg boekte een 125-120-zege bij Washington Wizards en bezet de negende plaats in de westelijke divisie. De beste zes teams plaatsen zich rechtstreeks voor de play-offs, de nummers 7 tot en met 10 spelen eerst een zogenoemde play-in.

Anthony Davis was met 35 punten en 18 rebounds opnieuw waardevol voor de Lakers, waar alle basisspelers in de dubbele cijfers uitkwamen. LeBron James was goed voor 25 punten. Het bezorgde de ploeg de achtste overwinning in de laatste negen duels. Phoenix Suns, op de zesde plaats, heeft één overwinning meer en nog een duel tegoed.

Boston Celtics, koploper in de oostelijke divisie, weet zich nu al verzekerd van het thuisvoordeel in de play-offs. Dankzij een 135-100-zege op Oklahoma City Thunder is de 17-voudig NBA-kampioen in ieder geval de best presterende ploeg in het reguliere seizoen van de NBA. Het was de zestigste overwinning, met dank aan de Let Kristaps Porzingis die 27 punten scoorde en 12 rebounds pakte.