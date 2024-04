Duitse wielrenner Kämna ligt nog op ic, maar situatie stabiel

De Duitse wielrenner Lennard Kämna, die woensdag betrokken raakte bij een verkeersongeval tijdens een training op Tenerife, ligt in stabiele toestand op de intensive care. De 27-jarige wielrenner heeft verschillende verwondingen opgelopen, meldt zijn ploeg Bora-hansgrohe. In de verklaring van de ploeg valt verder te lezen dat Kämna reageert en in staat is om te communiceren.

“Hij wordt zeer goed verzorgd in het ziekenhuis op Tenerife en zal de komende dagen nog op de intensivecareafdeling blijven. Familieleden en mensen van de ploeg zijn bij hem”, meldt Bora-hansgrohe.

De ploeg gaf ook meer informatie vrij over het verkeersongeluk. “De eerste bevindingen wijzen erop dat de bestuurder van het voertuig linksaf draaide en zo in botsing kwam met Lennard”, valt te lezen. “Hij reed op dat moment met de andere renners van onze trainingsgroep, bijgestaan door twee coaches. Er waren geen andere mensen betrokken bij het incident.”

Ook teammanager Ralph Denk reageerde op de situatie. “We zijn opgelucht dat Lennards toestand is gestabiliseerd na dit ernstige ongeval en dat hij het goed maakt naar omstandigheden”, zegt hij. “Vanuit het team zullen we er alles aan blijven doen om ervoor te zorgen dat hij volledig herstelt van dit ongeluk. Dat is het enige wat nu telt. Al het andere kan wachten.”

Kämna bereidde zich op Tenerife voor op zijn grote doelen dit seizoen: de Giro d’Italia (4 tot en met 26 mei) en de Tour de France (29 juni tot en met 21 juli). In aanloop naar de Italiaanse wielerronde zou hij ook deelnemen aan de Tour of the Alps (15 tot 19 april).