Enkelblessure handbalinternational Abbingh lijkt mee te vallen

Handbalster Lois Abbingh heeft een enkelblessure opgelopen in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Portugal. De schade lijkt mee te vallen. De aanvoerder van Oranje wil dit weekeinde weer aansluiten bij de training, meldt de woordvoerster van het handbalverbond NHV.

Abbingh liep de blessure vroeg in de tweede helft van de wedstrijd op donderdag in Loulé op. Ze strompelde naar de kant en kwam niet meer in het veld. Nederland won met 36-25.

Het Nederlands team bereidt zich vanaf zaterdag in het Spaanse Málaga voor op het olympisch kwalificatietoernooi. De ploeg strijdt met Argentinië, Tsjechië en Spanje om twee tickets voor de Spelen in Parijs. Argentinië is donderdag 11 april de eerste tegenstander.

Bondscoach Per Johansson sprak zich eerder deze week nog lovend uit over Abbingh. “Ze is op dit moment een van de beste speelsters van de wereld; neemt de verantwoordelijkheid van een echte leider. Ze uit zich in het veld, controleert en scoort. Die Lois hebben we nodig als we op de Spelen in Parijs een medaille willen winnen.”