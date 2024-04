Sprintkampioene Grevelt tekent bij schaatsploeg Jumbo-Visma

Het schaatsteam van Jumbo-Visma heeft Isabel Grevelt vastgelegd. De 21-jarige sprintkampioene, die de nationale titel veroverde, tekent tot en met de Winterspelen van 2026 in Milaan.

Grevelt komt bij de ploeg van coach Jac Orie. Hij is blij met de nieuwe aanwinst: “Met Isabel halen we een talentvolle schaatsster in huis. Tijdens onze gesprekken merkte ik bij haar een sterke gedrevenheid. Ik denk dat ze een goede match is met ons team”, aldus Orie.

De sprintster zelf kan ook niet wachten om te beginnen bij haar nieuwe ploeg. “De ambitie en filosofie van het team spreken mij aan. Alles ademt hier topsport. Alle faciliteiten worden geboden om het maximale uit jezelf te halen. Op die manier kan ik volledig gefocust zijn op het schaatsen en hoef ik me niet druk te maken om randzaken. Ik kan niet wachten om aan dit nieuwe avontuur te beginnen”, aldus Grevelt.

De Noord-Hollandse maakte afgelopen winter indruk op het ijs. Grevelt pakte een bronzen medaille op de NK op de 1000 meter en presteerde daarna goed bij haar individuele WK-debuut in Calgary. Eind februari beloofde ze haar hoogtepunt, toen ze in Thialf voor het eerste Nederlands kampioen werd.