Philadelphia verslaat Miami en mag hopen op play-offs NBA

Door een overwinning op Miami Heat maakt Philadelphia 76ers nog kans op de play-offs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. In Miami werd het 109-105 voor de ploeg uit Philadelphia.

Door de winst staan de 76ers nu op plek acht in de oostelijke divisie. De beste zes ploegen van de oostelijke en westelijke divisie kwalificeren zich rechtstreeks voor de play-offs. Miami Heat staat nu zevende.

Bij Philadelphia was Tyrese Maxey, die terugkwam na een blessure, met 37 punten de grote man. Joel Embiid maakte er 29, waardoor ook de Kameroener een groot aandeel had in de zege.

In de westelijke divisie won Golden State Warriors voor de zesde keer op rij. De ploeg van Stephen Curry versloeg Houston met 133-110. Het team staat nu tiende, terwijl Minnesota Timberwolves op kop gaat.