Renners na crash in Baskenland: agressieve rijstijl het probleem

Zware ongelukken in het wielrennen hebben tegenwoordig vooral te maken met de steeds agressievere rijstijl van renners. Dat zegt de Duitse prof Nils Politt in een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Aanleiding is de zware valpartij in de vierde etappe van de Ronde van het Baskenland donderdag. Daarbij waren onder anderen Jonas Vingegaard, Primoz Roglic en Remco Evenepoel betrokken.

“Het stressniveau is tegenwoordig veel hoger”, stelt de 30-jarige Politt, afgelopen zondag derde in de Ronde van Vlaanderen. “De wedstrijden gaan steeds sneller en renners vallen eerder aan.” Ook denkt de Duitser dat jonge wielrenners zich extra willen bewijzen, waardoor het gevaar op de weg toeneemt.

Botbreuken

De Spaanse renner Pello Bilbao legt ook de verantwoordelijkheid bij het peloton zelf. “Dit moet wielrenners aan het denken zetten. Zij zijn misschien wel degenen die het gevaar veroorzaken. Het is belangrijk dat we de manier waarop we tegen elkaar fietsen gaan heroverwegen”, aldus de 34-jarige Bilbao tegenover Spaanse media.

Het ongeval donderdag gebeurde in een bocht. Meerdere renners verloren de grip op het stuur en eindigden hard in een geul langs de weg. Vingegaard hield er verschillende botbreuken aan over. Roglic leek direct zwaar aangeslagen, maar zijn fysieke schade blijkt mee te vallen. Evenepoel brak zijn sleutelbeen en heeft een scheur in zijn schouderblad.