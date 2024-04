Bayern München heeft nog steeds veel vertrouwen in Nagelsmann

Sportief directeur Christoph Freund van Bayern München heeft heel veel vertrouwen in trainer Julian Nagelsmann. “Maar er zijn ook andere coaches die ik hoog heb zitten”, zei hij vlak voor het competitieduel van zijn club met 1. FC Heidenheim.

Bayern München zoekt een opvolger voor Thomas Tuchel, die na dit seizoen vertrekt. Nagelsmann werd vorig jaar ontslagen door Bayern München en is in ieder geval tot en met het EK van komende zomer de bondscoach van de Duitse nationale ploeg.

“We zoeken een coach met wie we langer kunnen samenwerken dan in de voorgaande jaren”, zei Freund. Pep Guardiola is de laatste trainer die langer dan twee jaar voor Bayern München werkte. Hij vertrok in 2016.

Nagelsmann is niet de enige trainer die de afgelopen weken met Bayern München in verband werd gebracht. Ook Roberto De Zerbi van Brighton & Hove Albion en de Oostenrijkse bondscoach Ralf Rangnick zouden op een lijstje staan.