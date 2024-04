Ferrari-winnaar Sainz ziet ‘veel snellere’ Red Bulls in Japan

Carlos Sainz geeft zich bij voorbaat al gewonnen in de Grote Prijs van Japan. “De Red Bulls zijn hier helaas van een ander niveau. Ze zijn veel sneller”, mokte de Spaanse coureur van Ferrari na de kwalificatierace. Sainz reed de vierde tijd en gaf bijna een halve seconde toe op Max Verstappen, die voor de vierde keer op rij dit seizoen de pole veroverde.

“Ik kan alleen maar hopen dat we zondag in de race nog wat strijd kunnen leveren voor het podium. In de kwalificatie kwamen we er niet aan”, aldus de coureur, die twee weken geleden de hegemonie van Verstappen doorbrak met de zege in de Grote Prijs van Australië. Hij profiteerde in Melbourne van het vroege uitvallen van Verstappen, maar bedwong wel de Red Bull van Sergio Pérez.

Charles Leclerc, die in het kampioenschap van de Formule 1 na drie races tweede staat achter Verstappen, reed de achtste tijd in de kwalificatie. De coureur van Ferrari was in mineur. “Ik miste snelheid. Wat ik ook probeerde, niets werkte. Doodzonde, want juist een goede kwalificatie op dit circuit is belangrijk.”